Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısında 150'den fazla sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin kan donduran görüntülerle duyurduğu haber sonrası Esad rejiminin haber ağır SANA akıllara durgunluk veren bir haber yayınladı.

Vahşice katledilen kadın ve çocukları görmezden gelen SANA, "Ordu birliklerimiz Duma çevresindeki kontrol bölgelerini genişletti" başlıklı haberinde "Doğu Guta'da radikal teröristlerin karargahları imha edildi, askerî birliklerimiz ilerliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği teminat altına alınıyor" denildi.

Doğu Guta’da ölü sayısı artıyor Doğu Guta’daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibi Duma’da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 150’den fazla olduğunu ifade etti.

Duma'ya dün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

İranlı muhabir, 150'den fazla kişinin can verdiği katliamla dalga geçti! İranlı muhabir, 150'den fazla sivilin öldüğü Duma katliamından önce, bombardımanın "tatlı" olacağını söyledi ve elindeki galetayı gösterip "2-3 gün içerisinde bunu da bulamayacaksın" diyerek halkla dalga geçti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan tarihinde yayımladığı raporda, Beşşar Esad rejiminin Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.