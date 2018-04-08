Zeytin Dalı Harekatı'nı bahane ederek aylardır İsviçre'de izinsiz  gösteriler yapan terör yandaşları polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Şehri  birbirine katan YPG/PKK yandaşlarına plastik mermilerle müdahale eden Bern polisi, 239 kişiyi gözaltına aldı.

İsviçre basınında resmi kaynaklara dayandırılarak yer alan haberlere  göre, dün akşam saatlerinde yaklaşık 400 YPG/PKK yandaşı, Bern Tren  İstasyonu'ndan Parlamento Meydanı'na yürüyüşe geçti. Polisin, tutuklamalara yol açacak davranışlardan kaçınması için  yaptığı uyarıları dinlemeyen terör yandaşları, bir süre sonra Bern şehir  merkezinde şiddet olayları sergiledi. Ellerindeki meşaleler, sprey boyalar,  piroteknik ürünler ve diğer objelerle binalara zarar veren terör örgütü  yandaşlarını polis plastik mermilerle müdahale ederek dağıttı. YPG/PKK destekçeleri şehirde yüzbinlerce İsviçre Frank'ı zarara yol  açtı. Polis, 63'ü kadın 239 kişiyi gözaltına aldı.

TERÖR DESTEKÇİLERİ İLK DEFA YAPMADI

Polisin dağıttığı göstericiler, gece saatlerinde de başkentin değişik  bölgelerinde küçük gruplar halinde şiddet olaylarına devam etti. İsviçre basını YPG/PKK destekçilerinin İsviçre'de ilk defa şiddet  olaylarına başvurmadığını, geçen şubat ayında da Türkiye'nin Zürih  Başkonsolosuluğuna saldırdığını okuyucuları ile paylaştı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana İsviçre'nin değişik  kentlerinde izinsiz gösteriler yapan YPG/PKK yandaşlarına polisin ilk defa sert  müdahalede bulunduğu kaydedildi.