Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında yer alan Doğu Guta’da önceki gece yapılan ve 1000'den fazla kişinin etkilendiği zehirli gazlı saldırıda ölü sayısı 150'yi aştı. Siviller tarafından kurulan Beyaz Baretliler'in servis ettiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin dehşet veren fotoğrafları yürekleri dağladı. Tahliyelerin sürdüğü Duma'daki saldırıda kullanılan sarin gazının, rejime ait helikopterler tarafından atıldığı iddia edildi. Katliam dünya medyasında geniş yer buldu. BBC'den CNN'e, Al Jazeera'dan Washington Post'a kadar birçok ajans ve gazete haberi 'son dakika' olarak duyurdu. Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi Başkanı Yuriy Yevtuşenko ise böyle bir katliam yaşanmadı" iddiasında bulundu. Yevtuşenko, "Batılı bir dizi ülke Duma’dan militanların çıkarılması için yapılan operasyonu engellemeye çalışıyor. Bu sebeple Batı’nın en çok sevdiği tema 'kimyasal silah kullanıldı' iddiası ortaya atıldı. Silahlı grupların Duma’dan çıkmasının ardından bölgeye uzmanları göndererek iddiaların uydurma olduğunu ispat edebiliriz" dedi.



TRUMP: ESAD BİR HAYVAN

Kimyasal saldırıya en büyük tepki ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Kadınlar, çocuklar dahil olmak üzere anlamsız kimyasal saldırı sonrası çok kişi öldü. Başkan (Vladimir) Putin, Rusya ve İran, hayvan Esad'ı destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek" ifadelerini kullandı. Eski Başkan Barack Obama dönemindeki Suriye politikasını da eleştiren Trump, "Başkan Obama çizdiği kırmızı çizgiyi uygulasaydı Suriye'deki felaket sona erer, Hayvan Esad tarih olurdu" yorumunda bulundu.



ANKARA'DAN SERT TEPKİ

Kimyasal katliama Türkiye'den de büyük tepki geldi. Ankara'dan yapılan açıklamada, "Kimyasal silah kullanımı konusunda sicili malum rejimin düzenlediği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma'daki saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplumun saldırı karşısında tepkisini ortaya koymasını, uluslararası kuruluşların bu vakayı derhal soruşturmasını bekliyoruz" denildi.



BMGK ACİL TOPLANIYOR

Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine bugün acil toplanacak. Talep, aralarında Fransa, İngiltere ve ABD’nin de bulunduğu 9 ülkeden geldi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Guta’daki askeri operasyonların sona erdiğini açıkladı.