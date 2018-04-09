Suriye askeri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ölü ve yaralıların olduğu ifade edilirken Suriye hava savunmasının yanıt verdiği belirtildi.
Suriye'de askeri havaalanına füze saldırısı iddiası
09.04.2018 - 06:37 | Son Güncelleme: 09.04.2018 - 06:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Humus şehrinde T4 hava üssünün yakınında yüksek ses patlamaları duyulduğu idda edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : suriye,saldırı,
555045 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/555045.aspx
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