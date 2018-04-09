Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimi günden güne tırmandıran bir isim olan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisine konuştu.

Türkiye hakkında küstah ifadeler kullanan Yunan Bakan, Alman gazetecinin sorusuyla köşeye sıkıştı.

EKONOMİ DAYANIR MI

"Ciddi bir mali kriz döneminden geçen Yunanistan’ın Türkiye ile silahlanma yarışına dayanabilir mi?" sorusuna yanıt vermeye çalışan Yunanistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki mali kaynaklara ve teknik altyapıya ülkesinin sahip olmadığını kabul etti.

"SINIRLI HARCAMALI SAVUNMA..."

"Sınırlı harcamalı savunma diye bir şey var" diyen Kocias, "Ekonomik potansiyelimize göre biz, savunmamızı güçlendiriyoruz. İyi personelimiz ve silahlarımız var. 6 adet Alman menşeili denizaltımız, denizlerde korkunç bir silah. Türkiye uçak gemisi gibi büyük projelere yatırım yapıyor, fakat Yunanistan’ın 2 bin adası var." diye konuştu.