Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Yerbilimleri Birliği (EGU) Genel Kurulunda çalışmayı sunan Dr. Liz Thomas, Antarktika kıtasındaki kar yağışında son 200 yıl öncesine nazaran yaklaşık yüzde 10 artış kaydedildiğini bildirdi.

Araştırmacılar, Antarktika'da ‎‎1800-1810 yılları ile kıyaslandığında ‎‎2001-2010 yılları arasında kıtaya, yıllık yaklaşık 272 milyar ton fazla kar düştüğünü ortaya koydu.

Yıllık ekstra kar yağışının, halihazırda Ölü Deniz'deki su hacminin iki katına eşit olduğu vurgulandı.

Antarktika genelinde çıkarılan 79 buz çekirdeğini inceleyen Thomas ve ekibi, çekirdeğin kimyasını analiz ederek yalnızca karın ne zaman yağdığını değil aynı zamanda ne kadar yağış olduğunu da tespit etti.

Her 10 yılda 7 milyar tonluk ekstra kütle eklendi

Araştırmacılar, artan yağışların, Antarktika'nın buz tabakasına 1800 ve 2010 yılları arasında her on yılda 7 milyar tonluk ekstra kütle eklediğini ifade etti.

Ekstra karın çoğunun, 20. yüzyılda sıcaklığında önemli artış görülen Antarktika Yarımadası'na düştüğü kaydedildi.