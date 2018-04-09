Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçreli ilaç üreticisi Novartis, Amerikalı gen terapi şirketi Avexis'i 8,7 milyar dolarkarşılığında satın alıyor. 8,7 milyar dolarlık teklif hisse başına 218 dolara denk geliyor. Satın alma teklifi iki şirketin yönetim kurulları tarafından da onaylandı.

SATIŞ PEŞİN PARAYLA YAPILACAK



Her iki şirketten de yapılan açıklamada satışın peşin para ile yapılacağı belirtildi. Anlaşmanın 2018 ortalarına kadar hayata geçmesi bekleniyor. Novartis, bu yılın başında da Fransız Advanced Accelerator Applications (AAA) şirketini 3.9 milyar dolar nakit ödemeyle satın almıştı.