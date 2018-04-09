Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'den sonra Almanya kimyasal saldırı nedeniyle doğrudan Şam rejimini suçladı.



ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ''Kimyasal silah kullanımı konusunda Suriye'ye karşı askeri operasyonu gözardı edemem'' dedi.



Mattis ''Şu an hiçbir ihtimali dışlamıyorum'' diye konuştu.



İngiltere ve Fransa ise bugün toplanacak BMGK'yı işaret etti. ABD Savunma Bakanı Mattis, kimyasal silahlı saldırının ardından bütün seçeneklerin masada olduğunu söyledi.



İran’ın Fars haber ajansı, Suriye’deki üsse yapılan saldırıda iki İranlının öldüğünü duyurdu.