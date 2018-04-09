İngiltere makamlarından yapılan açıklamada Beşşar Esad rejimi tarafından Suriye, Duma'da gerçekleştirilen kimyasal saldırıya tepki gösterildi. İngiliz makamları, 200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Esad rejimini destekleyen kesimlerin sorumlu olduğunu vurguladı.