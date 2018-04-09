İngiltere makamlarından yapılan açıklamada Beşşar Esad rejimi tarafından Suriye, Duma'da gerçekleştirilen kimyasal saldırıya tepki gösterildi. İngiliz makamları, 200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Esad rejimini destekleyen kesimlerin sorumlu olduğunu vurguladı.
İngiltere'den kimyasal saldırı açıklaması
09.04.2018 - 16:40 | Son Güncelleme: 09.04.2018 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere, Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki Duma beldesinde gerçekleşen kimyasal saldırıdan Esad rejimini destekleyen kesimlerin sorumlu olduğunu bildirdi.
Etiketler : ingiltere,suriye,esad,
555144 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/555144.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER