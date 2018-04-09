Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere makamlarından yapılan açıklamada Beşşar Esad rejimi tarafından Suriye, Duma'da gerçekleştirilen kimyasal saldırıya tepki gösterildi. İngiliz makamları, 200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Esad rejimini destekleyen kesimlerin sorumlu olduğunu vurguladı.