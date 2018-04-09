Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan yeni Anayasası 212 maddesine göre Cumhurbaşkanının göreve başladığı gün, yani bugün ülkenin hükümeti ise istifasını sunacak. Hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildikten sonra, 7 gün içinde parlamentodaki partiler Başbakanlık için adaylarını gösterebilirler.

Ermeni Haber’in haberine göre; yeni başbakanı parlamento tarafından seçilecek. Yeni hükümetin oluşturulmasına kadar, eski Başbakanı ve bakanlar görevlerini sürdürecekler.



Yeni başbakanın seçim konusunun 17 Nisan'da düzenlenecek olan Parlamento oturumunda görüşüleceği bildirildi.

BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN YARI BAŞKANLIK SİSTEMİNE GEÇMİŞTİ



2 Mart'ta Ermenistan'da ilk kez Cumhurbaşkanı Parlamento tarafından seçildi. Ermenistan Cumhuriyetinin 4. Devlet Başkanı iktidardaki koalisyondan, Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi ve Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi’nden 65 vekilin aday gösterdiği Armen Sarkisyan oldu.

Kapalı oylamada 90 milletvekili Sarkisyan'ın lehine oy kullanarak, 10 milletvekili ise ''Hayır'' oyu kullandı. Oylamaya toplam 101 milletvekili katıldı. 1 oy geçersiz sayıldı.

Ermenistan yeni Anayasasına göre, cumhurbaşkanını, milletvekilleri ve yerel yönetim birimlerinin temsilcileri tarafından oluşturulacak bir kurul seçiyor. Cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını öngören paket, göreve ikinci kez seçilme hakkını ise ortadan kaldırıyor.

Pakette, 40 yaşını doldurmuş, 7 yıldır Ermenistan vatandaşı olan, ülkede ikamet eden ve seçme hakkına sahip herkesin cumhurbaşkanı adayı olmasına imkan tanırken, seçildikten sonra cumhurbaşkanının herhangi bir siyasi partiye üye olmasını yasaklıyor.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan Ermenistan Cumhuriyeti'nde ilk anayasa 5 Temmuz 1995 tarihinde kabul edildi. Her yıl 5 Temmuz'un "Anayasa Günü" olarak kutlandığı Ermenistan'da 2005 yılında anayasa değişikliği yapıldı ve ülke başkanlık sisteminden yarı başkanlık sistemine geçti.

Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın talimatıyla 2013'te kurulan Anayasa Reformları Uzmanlık Komisyonu'nun hazırladığı anayasa değişikliği teklifi, Ermenistan parlamentosunda 104 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.