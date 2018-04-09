Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşverenlerle toplu sözleşme görüşmelerini sürdüren Ver.di’den yapılan açıklamada, Almanya'da kamu işçilerinin, 15 ve 16 Nisan tarihlerinde Potsdam’da yapılacak toplu iş sözleşmesi üçüncü tur müzakerelerinden önce uyarı grevlerinin genişletildiği ve 10 Nisan’da bütün eyaletlerde yaygın iş bırakma eylemlerinin olacağı ifade edildi.

Açıklamada, havalimanları da dahil olmak üzere federal ve yerel düzeydeki tüm kamu hizmetlerinin grevden etkileneceği ve 13 Nisan'a kadar tüm eyaletlerde başka büyük grevlerin de beklendiği kaydedildi.

Ver.di Sendikası 2,3 milyon kamu çalışanı için ayda en az 200 avro olmak üzere yüzde 6 ücret artışı talep ediyor. İşverenler ise yüksek olduğu gerekçesiyle bu talebi kabul etmiyor.

Öte yandan, havalimanı işletmecileri grev nedeniyle özellikle Frankfurt, Münih ve Köln havalimanlarını kullanacak yolcuların uzun bekleme sürelerini hesaba katmaları uyarasında bulunurken, bazı uçuş iptallerin de yaşanabileceğini bildirdi.