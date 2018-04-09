Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi sabaha karşı Darmstadt'taki Hilal seyahat acentesine, pazar sabahı da Tuana restoran ile Emir Sultan Camisi'ne saldıran terör örgütü yandaşları, cami ve iş yerlerinin camlarını kırıp, duvarlarına siyasi içerikli mesajlar yazdı.

Avrupa Türk İslam Birliğine bağlı camiye ve iş yerlerine düzenlenen saldırılarda kimse zarar görmedi, binalarda hasar meydana geldi.

Darmstadt Yabancılar Meclisi Başkanı Ümit Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gün üst üste düzenlenen saldırıları kınayarak "Burada can güvenliğimiz kalmadı." dedi.

Saldırıların üç hafta önce başladığını belirten Cengiz, "Burada iki market bu kişilerce saldırıya uğradı. Faillerin bulunamaması bunları cesaretlendiriyor. Bu saldırıları gerçekleştiren teröristlerin bir an önce yakalanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Cengiz, yetkililerin konuya yeterli duyarlılığı göstermemesinin kendilerini üzdüğünü belirterek 19 Nisan'da toplanacak Yabancılar Meclisinde bu konuyu gündeme alacaklarını söyledi.