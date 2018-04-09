Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın yarı resmi ajansı Fars'ın haberine göre, İsrail'in sabaha karşı Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne saldırısında 3 İranlı milis hayatını kaybetti.

Saldırıda Seyyid Ammar Musevi, Mehdi Lütfi Niyaser ve Ekber Zevar Cenneti adlı milislerin öldüğü belirtildi.

Beşşar Esed rejimi, bu sabah saat 04.00 sularında Humus'taki T-4 hava üssüne füze saldırısı düzenlendiğini, ölü ve yaralıların olduğunu öne sürmüştü. Rusya da İsrail'e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye’de bir hava üssünü bombaladığını açıklamıştı.

T-4 askeri havaalanı, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor. Üste İran güçleri bulunuyor.