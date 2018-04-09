Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Duma’ya yapılan kimyasal silah saldırısının arkasında Esad rejiminin olduğuna dair işaretler olduğunu söyledi. Rejimin kimyasal silah kullanmış olmasının kabul edilemez olduğunu belirten Seibert, "Hükümet bu yeni zehirli gaz kullanımını şiddetle kınıyor. Rejimin eylemleri tiksindirici olmakla beraber insanlık onurunu hiçe sayıyor. Şam, uluslararası hukukun en temel ilkelerini ihlal etmektedir'' dedi. Seibert, zehirli gaz kullanımından sorumlu olanlardan hesap sorulması gerektiğini de belirtti.
Almanya'dan Esad’a kınama
09.04.2018 - 22:18 | Son Güncelleme: 09.04.2018 - 22:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Esad rejiminin Duma'ya düzenlediği saldırıda kimyasal silah kullanılmasını kınadı.
Etiketler : almanya,esad,dünya haberleri,
555194 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/555194.aspx
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