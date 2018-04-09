ABD'ye ait Donald Cook isimli destroyerin Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı bildirildi. "Arleigh Burke" sınıfı Donald Cook (DDG-75) adlı füze destroyeri, Tartus'un 100 kilometre açığına kadar geldi. Gemide 60 adet Tomahawk füzesi var. Rus uçaklarının gemiyi 4 defa alçak uçuş ile taciz ettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.
ABD savaş gemisi Suriye'ye yöneldi, Rus jetleri anında havalandı
09.04.2018 - 23:10 | Son Güncelleme: 09.04.2018 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD destroyeri Donald Cook, Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaşıyor.
Etiketler : ABD,
555204 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/555204.aspx
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