Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan medyasındaki haberlere göre Cohen'in ofisine gelen FBI yetkilileri, ellerindeki arama belgesini göstererek ofisin her yerinde arama yaptı. Arama öncesinde polisin, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'den da tavsiye mektubu aldığı, ancak aramanın Rusya soruşturmasıyla doğrudan ilgili olmadığı belirtildi.

Söz konusu belgeler arasında Trump ile Cohen arasında yapıldığı ifade edilen birçok dokümanın da yer aldığına dikkat çekilirken, Cohen'in avukatı Stephen Ryan, ofiste yapılan araştırmanın "tamamen uygunsuz ve gereksiz" olduğunu savundu. Ryan, müvekkili Cohen'in Rusya soruşturması bağlamında halihazırda Özel Yetkili Savcı Mueller'in ofisiyle iş birliği yaptığını ve şu ana kadar çok sayıda belgeyi zaten ilettiğini dile getirdi.