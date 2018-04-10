Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 36 milyon dolara mal olacak projelerden ilkini UNICEF'in, ikincisini ise UNICEF ile Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) hayata geçireceği duyuruldu.

Açıklamada, projelerin Kral Selman Yardım ve İnsani İşler Merkezi Genel Müdürü Abdullah er-Rabia ile UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Müdürü Hayret Kabalari tarafından imzalandığı kaydedildi.

Aynı açıklamada görüşlerine yer verilen Abdullah er-Rabia, projelerin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın talimatı doğrultusunda imzalandığını bildirdi.

Rabia, ilk projenin "evlerdeki su depolarının rehabilitasyonu, içme suyunun sağlanması, dezenfeksiyon için klorun bulunması, su şebekelerinin rehabilitasyonu ve tuvaletlerin inşası ile katı atıkların bertaraf edilmesinden", ikinci projenin ise "5 yaş altı 1 milyon 140 bin çocuğa, çocuk felci, kızamık, kabakulak, boğmaca, tetanos, menenjit, hepatit B ve difteri aşılarının yapılması, 2 bin sağlık çalışanının eğitilmesi ve ev ziyaretlerinde bilgilendirici broşür dağıtılmasından" oluştuğunu belirtti.

DSÖ verilerine göre, Yemen'de salgının başladığı Nisan 2017'den bu yana koleraya 1 milyon 80 bini aşkın kişi yakalandı. Bu kişilerden 2 binden fazlası ise hayatını kaybetti.