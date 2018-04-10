Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Suriye iç savaşının başlamasından bu yana uluslararası camiada tansiyon, Doğu Guta’nın Duma ilçesine yapılan ve 150 kişiden fazla sivilin hayatını kaybettiği kimyasal saldırı sonrası zirve yaptı. Saldırıya birçok ülke tepki gösterirken Rusya, “rejime karşı herhangi bir müdahale ve füze saldırısına karşı harekete geçeriz” dedi. Moskova’nın uyarısından saatler sonra Suriye’nin Humus şehrindeki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıyı, ABD ya da Fransa’nın düzenlendiği ileri sürülürken her iki ülkeden de “biz vurmadık” açıklaması geldi.



ERDOĞAN PUTİN’İ ARADI

İlerleyen saatlerde Rusya, “Saldırıyı, İsrail gerçekleştirdi” açıklamasını yaptı. Suriye hava sahasına girmeden atılan 20’ye yakın güdümlü füzeden 5’i Suriye hava savunma sistemi tarafından imha edildi, diğerleri havaalanına isabet etti. Rusya, Suriye’deki pozisyonunu değiştirirken ülkede bulunan S-400’ler aktif hale getirildi. ABD’li yetkililer, İsrail’in operasyon öncesi Washington’ı bilgilendirdiğini açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Hava üssüne saldırı çok tehlikeli bir gelişme” dedi. Saldırıda 14 kişi öldü. İran’ın Fars haber ajansı saldırıda iki İranlının öldüğünü duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya lideri Putin’i arayıp, Guta’daki gelişmeleri görüştü.



KİMYASAL SALDIRI YAPILAN ÜS

Doğu Guta’daki saldırıyı düzenleyen uçakların kalktığı ve T-4 ismiyle de anılan Tayfur askeri havaalanı, Suriye’nin en büyük askeri hava üssü. Askeri üste 4 filo ve 60 hangar bulunuyor. Esad rejimi ve İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçleri tarafından muhaliflere karşı yürütülen askeri harekâtlarda hava üssü olarak kullanılıyor.



“ANKARA ZİRVESİNE TEPKİ”

Füzelerin Akdeniz’den atıldığı ve Lübnan üzerinden geçerek hedefi vurduğu belirtildi. Bir Rus yetkili, “İsrail, geçen hafta Rusya, Türkiye ve İran’ın Ankara’da gerçekleştirdiği Suriye konulu üçlü zirveye tepki olarak böyle bir saldırı düzenledi. İsrail, saldırıyı ABD’nin koordinasyonuyla gerçekleştirdi” diye konuştu.



ABD: BÜTÜN SEÇENEKLER MASADA

ABD Başkanı Trump, “Bölgeyi izliyoruz. Bu insanlık dışı, buna izin verilemez. Askerlerle görüşüyorum. Suriye kararımı yakında açıklayacağım. Hiçbir seçenek masanın dışında değil. Herkes bir bedel ödeyecek, Putin de dahil” dedi. Trump ardından bir savaş gemisini Suriye açıklarına gönderdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), kimyasal saldırı üzerine acil olarak toplandı. Ancak yine bir karar alamadı. ABD’nin BM temsilcisi Haley, “Konsey ne karar alırsa alsın Suriye’ye cevap verilecek” diye konuştu.