Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı birlikler, El-Halil'in güneyindeki Hırbet Zennuta bölgesine baskın düzenledi ve tenekeden yapılmış bir okulu yıktı.

Bölgede güvenlik kordonu oluşturulduğu ve okulun yıkılan parçalarını taşımak üzere makineler sevk edildiği duyuruldu.

Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından Avrupa ülkelerinin desteğiyle inşa edilen okulda 43 öğrenci eğitim görüyordu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) 4 Şubat'ta yayımladığı bir raporda, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki "C" bölgesinde 45 okulun yıkılma tehlikesi bulunduğunu bildirmişti.

Batı Şeria, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş, yüzde 61'i kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.