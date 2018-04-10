Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'in dün sabaha karşı Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıda 7 İranlı hayatını kaybetti.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli Albay Mehdi Dehkan Yezdeli ile Teğmen Murteza Basıripur'un da aralarında olduğu 7 İranlının öldüğü belirtildi.

Ölen İranlılar için bugün cenaze töreni düzenleneceği kaydedildi.

İsrail savaş uçakları dün sabaha karşı Humus'ta rejime ait T-4 hava üssüne saldırı düzenlemişti. T-4 hava üssü, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor. Üstte İran güçleri bulunuyor.