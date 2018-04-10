Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukasındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinden zorunlu tahliyeler yeniden başladı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Bab ilçesindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, dün gece geç saatlerde Doğu Guta'dan ayrılan konvoy Bab ilçesine ulaştı.

Doğu Guta'dan çıkan 17., Duma'dan çıkan 5. konvoyda, askeri muhalifler ile bölgeden çıkmak isteyen sivil ve aktivistler yer aldı.

74 otobüslük konvoyda 877'si kadın, 1346'sı çocuk toplam 3 bin 548 kişi Bab ilçesine güvenli bir şekilde vardı.

İki ambulans da acil durumlar için eşlik etti.

Duma'dan gelenler, Bab'tan Azez ilçesine geçerek, geçici barınma merkezlerine yerleştirilecek.

Doğu Guta'da muhaliflerin elinde bulunan son kale olan Duma'da tahliyeler sürecek.

22 Mart tarihinde başlayan zorunlu tahliyeler kapsamında Haresta, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma bölgelerinden sivilleri ve askeri muhalifleri taşıyan 12 konvoy İdlib ve Halep'in batı kırsalına ulaşmıştı.

2 Nisan tarihinde ise Duma ilçesinden ilk tahliyeler başlamış ve bölgeden 2-5 Nisan tarihlerinde sivilleri ve yaralıları taşıyan 4 tahliye konvoyu ilçeden ayrılmıştı.

Duma ilçesinden ayrılan en son kafile 5 Nisan Perşembe günü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Bab ilçesine ulaşmış ve daha sonrasında ilçeden tahliyeler durmuştu.

Rejim güçlerinin 7 Nisan tarihinde Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivilin ölmesinin ardından önceki akşam Duma ilçesindeki askeri muhalif grup Ceyşül İslam ile Rus yetkililer arasında tahliye görüşmeleri başlamıştı.

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma ilçesinde halihazırda yaklaşık 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.​

Tahliyeye giden süreç

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti.

Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı. Saldırılar sonucu çok sayıda sivil yaşamını yitirirken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil, sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti. Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes karalarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.