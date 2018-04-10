Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Verileri bir basın toplantısıyla açıklayan AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc, yol güvenliğinin üye ülkelerin sorumluluğu olduğunu hatırlatarak, "2017'de 25 bin 300 kişi yollarda hayatını kaybederken, birçok kişi de tüm hayatlarını değiştiren yaralanma ve sakatlıkla mücadele etmek zorunda kaldı. AB'nin Avrupalıları korumak adına daha fazla katkıda bulunabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

AB Komisyonunun yol güvenliğini artırmaya yönelik somut adımlar atmak için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Bulc, temel amacın daha fazla hayat kurtarmak olduğunu vurguladı.

Yayımlanan veriler 2017'de 2016'ya oranla trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısının yüzde 2 düştüğünü gösterdi. 2016 yılında 25 bin 600 kişi hayatını kaybetmişti.

Geçen yıl ağır yaralanan kişi sayısının 135 bin civarında olduğunu ortaya koyan AB Komisyonu verileri, bu kazaların rehabilitasyon, sağlık hizmeti giderleri ve maddi hasarlar göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık 120 milyar avroya mal olduğunu gösterdi.

AB genelinde İsveç, İngiltere, Hollanda ve Danimarka'da trafik kazalarında can kaybının düşük olduğu açıklanan verilerde, Romanya ve Bulgaristan'da ise trafik kazalarının yüksek oranda ölümlere neden olduğu ortaya çıktı.

AB Komisyonunun 2020-2030 yıllarına yönelik yeni yol güvenliği tedbirlerini içeren yol haritasına ilişkin çalışmalarını gelecek aylarda tanıtması bekleniyor. Bu çerçevede Komisyonun araç ve altyapı güvenliğine ilişkin yeni adımlar atacağı düşünülüyor.