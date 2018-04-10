Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan medyasında yer alan haberlere göre 27 yaşındaki genç televizyon sunucusu yaşadıkları apartmanda çocuğuyla birlikte asansöre binmek istedi. Önce çocuğun bindiği asansörün kapısı Ayzat içeri adım attığı sırada kapandı ve asansör hareket etti. Bacağı kapıya sıkışarak kopan genç sunucu çocuğunun gözleri önünde hayatını kaybetti. Ayzat'ın yoğun kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç sunucunun cesedini ve cesedi başında ağlayan çocuğunu komşuları buldu. Komşular asansörün arızalı olduğu ve defalarca tamir edilmesi için defalarca gerekli kurumlara müracat edildiğini ifade ederken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Genç sunucu 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde feci şekilde can verdi Kazakistanlı ünlü televizyon sunucusu Ayzat Abdisamat geçirdiği kaza sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sırasında sunucunun 3 yaşındaki çocuğunun da yanında olduğu öğrenildi.

Genç sunucu 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde feci şekilde can verdi