Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Esad rejiminin Doğu Guta'ta kimyasal saldırı düzenlemesinin ardından ABD ve bazı Batı ülkelerinden askeri operasyon sinyali geldi. ABD, USS Donald Cook adlı "Aleigh Burke" sınıfı destroyer gemisini Kıbrıs Rum Kesimi’nin Larnaka Limanı'ndan Suriye karasularına göndermesinin ardından yeni bir adım daha attı. ABD Donanması, "USS Harry Truman Uçak Gemisi"ni de Akdeniz’e sevk ediyor. Donanmanın en büyük uçak gemisi olan Truman, 6 bin 500 personel ve Birinci Hava Kol Komutanlığına bağlı savaş uçakları ile bugün Norfolk limanından demir alacak. Gemi grubuna, Alman Fırkateyni FGS Hessen de eşlik edecek. "USS Jason Dunham" ve "USS The Sullivans" destroyerleri de daha sonra gruba dahil olacak

Gerilimin artması üzerine Suriye ordusu ve milisleri, saldırı ihtimaline karşı kırmızı alarma geçti. Rejim, vurulabilecek bazı hedefleri boşaltmaya başladı.

ASKERÎ SEÇENEK MASADA

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Jim Mattis ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford gibi üst düzey isimlerle bir araya geldi. Savunma Bakanlığı (Pentagon), Trump'a Suriye'deki kimyasal saldırıya cevap için bir dizi askeri seçenek sundu. Dünya "Suriye için 24 veya 48 saat içerisinde kritik bir karar alacağım" diyen ABD Başkanı’ndan gelecek açıklamaya kilitlendi.

İNGİLİZLER DE DEVREDE

Suriye rejimine yönelik ABD’nin planladığı saldırıya İngiltere’nin de destek verebileceği belirtildi. İngiliz bakanlar, askerî sorumlulara geniş çaplı bir operasyon planlamaları için talimat verdi. İngiltere Başbakanı Theresa May, operasyon kararını parlamentonun onayı olmadan alabilir.

TRUMP ZİYARETİ ERTELEDİ

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. İki liderin Suriye rejiminin kimyasal silah saldırısına verilecek karşılığı konuştuğu bildirildi. Daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın, Suriye’deki gelişmelere odaklanmak için Güney Amerika turunu iptal ettiği bildirildi. Trump'tan sonra Savunma Bakanı Mattis de Kaliforniya ve Nevada ziyaretlerini erteledi.

ESAD GERİ ADIM ATTI

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, gelişmeler üzerine geri adım attı. Esad, Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü ülkeye davet etti.