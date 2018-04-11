Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de kimyasal saldırı iddialarının ardından Şam yönetimi Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü'nü (OPCW) araştırma yapması için ülkeye davet etmişti.

OPCW'nin Başkanı Ahmet Üzümcü, NTV'den Deniz Kilislioğlu'na Suriye'de yapılacak çalışmaları anlattı.

OPCW Başkanı Üzümcü, Suriye'ye gitmek üzere 10 kişilik ekibin hazır olduğunu söyledi. Üzümcü heyetin kısa süre içinde Suriye'ye gideceğini belirtti. Üzümcü'ye göre kimyasal saldırı iddiasına ilişkin gelen bilgiler iddiaların ciddi olduğunu gösteriyor.

Ahmet Üzümcü, "Ekibimiz mülakatlar yapıp, örnekler toplayacak. Bir aydan önce sonuç çıkmayacağını düşünüyorum" dedi.