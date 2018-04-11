Son dakika haberi! İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası Suriye ordusunun havalimanları ve askeri üsleri boşalttığını iddia etti.
Suriye ordusu havaalanları ve üsleri boşaltıyor
11.04.2018 - 16:32 | Son Güncelleme: 11.04.2018 - 16:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri sonrası Suriye ordusunun havalimanları ve askeri üsleri boşalttığı iddia edildi.
Etiketler : Suriye gözlemevi:,
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