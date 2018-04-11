Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyine yuvalanan teröristleri tek tek yok etti.

Bölgede barış ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçik, karanlık odakların hedefi haline geldi.

Operasyonlar devam ederken, Birleşmiş Milletler'den harekatla ilgili bir açıklama daha geldi.

TERÖRİSTLER YOK EDİLİYOR, BM RAHATSIZ

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye'nin bölgedeki operasyonu daha fazla genişletmemesi gerektiğini söyledi.

Mistura, "Bu bölgelerdeki askeri operasyonlar uluslararası gerginlik potansiyeline sahip ve bu nedenle tüm taraflara gerginliği azaltma ve itidal çağrısı yapıyoruz. Bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden ilk kez sadece bölgesel, ulusal ya da Suriye’nin güvenliği değil uluslararası güvenlikten endişe duyduğum bir kanıya ulaştım." diye konuştu.

BM'den gelen bu küstah açıklamalara rağmen Mehmetçik, Menbiç operasyonu için hazırlıklarını sürdürüyor.

ERDOĞAN'IN KARARLILIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bölgedeki operasyonlar için oldukça kararlı.

Erdoğan, Menbiç operasyonunun yapılacağını ve teröristlerin tek tek etkisiz hale getirileceğinin sinyallerini vermişti.