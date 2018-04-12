Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda bulunan darbecilerin dijital verilerine ilişkin bilirkişi raporuna ulaşıldı. Darbecilerin derdest ettiği Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 'ın koruma astsubayı Serhat Pahsa'nın bilgisayarından, FETÖ'nun "Aydınlık günler çok uzak değil. Kasvetli dönem muhakkak geçecek" şeklindeki darbe notu çıktı. Pahsa'nın astsubay rütbesinde olmasına rağmen terfi edecek generallerle ilgili çalıştığını gösteren belgeler de bulundu.

Dijital verilere ilişkin bilirkişi raporunda, darbe akşamı Genelkurmay Başkanlığı karargahını basan Özel Kuvvetler ekibinin başındaki darbeci Albay Fırat Alakuş'un da Muharrem Gürsoy ile darbe girişiminden bir ay önceki yazışmalarında "Önümüzdeki günler karışık" dediği belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre; Darbeci Alakuş, Özel Kuvvetler komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan darbeci Fatih Yarımbaş ile yazışmasında Aksakallı için "Görecek gününü" dediği öğrenildi.