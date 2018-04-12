Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazır ol Rusya, füzeler geliyor" tweetiyle yer yerinden oynadı, bugün de peş peşe son dakika haberleri geliyor.

13.17 : Yine Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Suriye'ye saldırı ne zaman gerçekleşebilir, bunu hiçbir zaman söylemedim. Belki çok yakın, belki de hiç değil. Ne olursa olsun, ABD benim yönetimim altında bölgeyi DAEŞ'ten kurtararak muhteşem bir iş yaptı. 'Teşekkürler Amerika' yok mu?" ifadesini kullandı.

12.50 : Ülkesinin resmi televizyonuna konuşan Beşar Esad, "Batılı ülkelerin olası müdahalesi, bölgede sadece daha fazla istikrarsızlığa yol açar" dedi.

12.20 : Kremlin, Rusya ve ABD arasında bir telefon hattının, ‘çakışmayı önlemek’ için kullanıldığını belirtti. Açıklamada, Putin ile Trump'ın telefon görüşmesi yapmasının planlanmadığı da ifade edildi.

10.20 : Image Satellite Internacional, Rus savaş gemilerinin Suriye'deki deniz üssü Tartus'tan ayrıldığını gösteren uydu fotoğrafları paylaştı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, üste olmayan gemilerin muhtemel ABD saldırılarına karşı denize konuşlandırılmış olabileceği belirtiliyor.

İki farklı fotoğrafa göre, halihazırda üste yalnızca bir denizaltı bulunuyor.

09.25 : ABD lideri Trump'ın 'Füzeler geliyor' dediği dakikalarda USS Donald Cook savaş gemisi Akdeniz'de Suriye'ye yakın pozisyonda değildi. Alman Bild gazetesi, Kıbrıs ve Girit arasındaki geminin Rus savaş gemisi Amiral Grigorovich'in yakınında olduğunu duyurdu.

UÇAKLAR KIBRIS'A İNDİ

09.20 : Güney Kıbrıs'taki Akrotiri hava üssüne çok sayıda İngiliz savaş uçağı indi, görüntüleri itv ekrana getirdi.

08.25 : Kuveyt Havayolları, Eurocontrol'ün uyarısı üzerine Beyrut seferlerini durdurdu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), dün yayınladığı uyarıda 72 saatlik süreçte yolcu uçaklarının Suriye hava sahası üstünden geçmemesini istemişti. Açıklamada "Suriye'ye havadan karaya füzelerle ya da seyir füzeleriyle bir hava saldırısı düzenlenmesi ve aralıklı sinyal kesintilerinin yaşanması ihtimallerine karşılık..." ifadesi dikkat çekiyor.

REJİM DOĞU GUTA'YI TAMAMEN ALDI

08.05 : Rusya Savunma Bakanlığı, Beşar Esad'a bağlı güçlerin Doğu Guta'da tamamen kontrolü sağladığını duyurdu. Şam rejiminin ele geçirdiği yerler arasında, kimyasal saldırının olduğu Duma da var.

Rusya Duma'ya askeri polis gücü sevk edildiğini açıkladı.

BM: DURUMUN KONTROLDEN ÇIKMASINI ÖNLEYİN

08.00 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, krizin taraflarına seslendi ve "Durumun kontrolden çıkmasını önleyin" dedi. Guterres'ın çağrısının hedefinde BMGK daimi üyeleri ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin var.

İTALYA'DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

07.55 : İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Suriye'ye muhtemel bir harekâtı "Suçlara karşılık vermenin ötesinde, önce barış için çalışmalıyız" sözleriyle değerlendirdi.

UÇAK GEMİSİ AÇILDI

07.40 : ABD donanmasının Akdeniz'e sevk ettiği USS Harry Truman ve diğer savaş gemileri, Virginia'daki Norfolk deniz üssünden ayrıldı.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, binlerce Amerikan askeri aileleriyle vedalaştığı görülüyor.

Muharip gemilerin yanında Alman FGS Hessen fırkateyni de Akdeniz'e doğru ilerleyecek.

Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılan Amerikan USS Donald Cook savaş gemisinin fotoğrafları da donanma tarafından paylaşıldı.

07.30 : Trump'ın Twitter mesajlarını yumuşatan Beyaz Saray, Suriye'ye saldırı için henüz kararın verilmediğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Önümüzde birkaç seçenek var, bunları değerlendiriyoruz ve bu seçeneklerin hepsi masada. Henüz o noktada son karara varılmadı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise, sosyal medya hesabında "Beşar Esad rejiminin kimyasal silah kullanımının tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durum yok" diye yazdı.

Rusya'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oylama için eleştiren Nauert, "Rusya'nın reddetmesi ve diğer bloke eden politikaları Suriye'nin silahsızlandırılması yönündeki kendi çabalarını şüpheye düşürüyor. Bu barbarca bir saldırıydı ve uluslararası toplum kimyasal silahları kullanan tarafı sorumlu tutmalıdır. Suriye halkı için ayağa kalkacağız" ifadesini kullandı.

İNGİLTERE KARARINI VERİYOR

07.25 : İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'ye muhtemel bir operasyonu görüşmek üzere bugün kabinesini topluyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına hükümetin vereceği yanıtı görüşmek için Perşembe günü bakanlar kurulunun toplanması çağrısı yaptı.

Öğle saatlerinde yapılacak toplantıda kabinenin onay vermesi halinde, ABD'nin Suriye'ye yönelik askeri müdahalesine İngiltere'nin destek vermesinin yolu açılmış olacak.

BBC'ye konuşan kaynaklar, Theresa May'in, parlamentodan onay almaksızın operasyona katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi.

BBC'nin diplomasi muhabiri James Landale, kabinenin May'i desteklemesinin beklendiğini ancak bunun muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de olmak üzere parlamentoya danışılmasını isteyen bazı milletvekillerini öfkelendirebileceğini söylüyor.

İSRAİL: HARİTADAN SİLERİZ!

07.20 : İran'ın tehditlerine yanıt veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in siyasetini üç cümleyle özetleyeyim: Saldırıya karşı hücum, savunma ve caydırma için saldırı ile İsrail'i yok etme tehdidinde bulunan herkese saldırı.İran yöneticilerine bir mesajım var: İsrail'in kararlığını test etmeyin" diye konuştu.

Jerusalem Post gazetesi, isimleri açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin, "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Beşar Esad öder" dediğini yazmıştı. Haberde, ayrıca "Eğer İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa biz de Beşar Esad rejimini haritadan ve dünyadan sileriz" cümlesi dikkat çekiyor.

T4 hava üssünü vuran füze saldırısında 7 askeri ölen İran, İsrail'e yanıt vereceğini duyurmuştu.

07.10 : Beyaz Saray, Türkiye ve ABD liderleri arasında yapılan telefon görüşmesine dair bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Başkan Donald Trump, Suriye’deki mevcut durumu tartışmak üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. İki lider durum hakkında yakın temasta olmak üzere görüş birliğine vardı" denildi.

07.00 : Suriye ve dünyadaki tüm gelişmeleri gün boyunca canlı blogla aktaracağız.