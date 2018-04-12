Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tisdall, ABD ile Rusya arasında Suriye'de askeri bir çatışma yaşanma ihtimalinin giderek arttığı bir dönemde Washington yönetiminin bölgedeki en önemli müttefiklerinden Türkiye'den beklediği desteği bulamadığını ve son zamanlarda yaşananların 2003'teki Irak tezkeresi dönemini anımsattığını yazdı.

"ABD'Yİ KİLİT MÜTTEFİKİNDEN MAHRUM BIRAKIYOR"

Tisdall, Guardian'ın internet sitesinde yayımlanan "Türkiye'nin Rusya ile hiç olmadığı kadar yakın ilişkileri, ABD'yi Suriye'de kilit müttefikinden mahrum bırakıyor" başlıklı makalesinde son dönemde bölgede yaşananları ve yükselen tansiyonu mercek altına aldı.

TÜRKİYE'DEN 'İNCİRLİK SINIRLAMASI'

Türkiye'nin NATO üyesi olmasına karşın son dönemde Rusya ile yakın ilişkiler geliştirdiğine dikkat çekilen yazıda, Türkiye'nin uyguladığı sınırlamalar nedeniyle ABD'nin Adana ili sınırları içinde bulunan İncirlik hava üssünden yürüttüğü operasyonların da sekteye uğradığı belirtildi.

'PUTİN, DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TAM DESTEĞİNİ İLETTİ'

Bununla birlikte Tisdall, Türkiye'nin Kasım 2015'te savaş uçağını düşürmesine karşın Rusya ile ise son dönemde yakınlaşma sürecine girdiğini vurguladı ve yazıda şu ifadelere yer verdi:

"NATO ve AB'nin hoşuna gitmeyen bu yakınlaşma süreci, iki ülkenin başta Suriye olmak üzere sahip oldukları ortak çıkarların da etkisiyle hızlı bir şekilde ilerledi.

Hem Erdoğan hem de Putin, burada savaş sonrası ortaya çıkacak durumu kendilerine göre şekillendirmek istiyor. Bu nedenle de, BM tarafından yürütülen görüşmelere rakip olarak, İran ile birlikte Astana barış süreci adını verdikleri müzakereleri başlattılar.

Putin, 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Erdoğan ile şahsen temasa geçerek, Moskova'nın tam desteğini iletti.

Düşünce kuruluşu IISS'e göre, o zamandan bu yana, nükleer enerji, Rusya'dan Türkiye ve Avrupa'ya enerji taşıyan boru hatları, turizm, yatırım, silah satışı ve askeri ortaklık gibi konularda ikili işbirliği de 'daha önce görülmemiş düzeylere' ulaştı.

ERDOĞAN VE PUTİN'İN ORTAK AMACI

Erdoğan ve Putin'in başka bir ortak amacı var: Orta Doğu'daki ABD etkisini azaltmak. Ve Rusya için Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak, NATO içerisinde çatlak seslerin çıkmasını sağlamak ve ABD'nin Suriye'deki askeri seçeneklerini sınırlamak gibi ek faydaları da beraberinde getiriyor."