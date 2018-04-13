Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’deki kimyasal katliam sonrası karşı karşıya gelen ABD ve Rusya, bölgede gerilimi artıran hamlelerde bulunmaya devam ediyor. ABD ile Batılı müttefiklerinin Suriye’yi her an vurması beklenirken taraflar savaş için hazırlıklarını sürdürüyor. Önceki güne kadar Suriye’deki Tartus Deniz Üssü’nde demirlemiş olarak duran Rus savaş gemileri, deniz üssünden ayrılarak açık denize çıktı. Rusya tarafından yayınlanan (NOTAM) uyarı mesajında, Doğu Akdeniz sularında Rusya donanmasına ait gemilerin tatbikat yapacağı için yabancı gemi girişinin yasaklandığı belirtildi. Rejim ise Şam kırsalında ve Humus’taki askeri üslerde bulunan ekipman ve unsurlarının yerini değiştiriyor. Şam’ın Kalamun bölgesinde bulunan Dumeyr ve es-Sin üslerinde konuşlu İran destekli yabancı teröristler, Lübnan sınırına doğru hareketlendi. Bu üslerdeki askeri ekipmanların bir kısmı Şam’daki sivil havaalanına sevk edildi. Füze rampaları ve mühimmatlar ise vurulma riskine karşı kırsal bölgelere dağıtıldı.

SEÇENEKLER MASADA

ABD’den ilk açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’ten geldi. Sanders, “Önümüzde birkaç seçenek var, bunları değerlendiriyoruz. Bu seçeneklerin hepsi masada ve son karara varılmadı” dedi. Daha sonra ABD Başkanı Trump yine Twitter’dan açıklama yaptı. Trump “Suriye’ye saldırı ne zaman gerçekleşebilir, bunu hiçbir zaman söylemedim. Belki çok yakın, belki de hiç değil. Ne olursa olsun, ABD benim yönetimim altında bölgeyi DEAŞ’tan kurtararak muhteşem bir iş yaptı. ‘Teşekkürler Amerika’ yok mu?” dedi. Trump’ın sonucu merakla beklenen Güvenlik Konseyi ile toplantısından ise nihai bir karar çıkmadı.



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ABD GEMİLERİ GELİYOR

ABD Başkanı Trump’ın önceki gün günkü “Hazır ol Rusya, füzeler geliyor” tweetinin ardından ABD donanmasının Akdeniz’e sevk ettiği USS Harry Truman ve diğer savaş gemileri, Virginia’daki Norfolk Deniz Üssü’nden ayrıldı. Uluslararası haber ajansları dünyaya servis ettiği fotoğraflarda binlerce Amerikan askerinin aileleriyle vedalaştığı görülüyor.

ESAD: FAYDASI OLMAZ

Ülkesinin resmi televizyonuna konuşan Suriye lideri Beşar Esad ise, “Batılı ülkelerin müdahalesi, bölgede sadece daha fazla istikrarsızlığa yol açar” dedi. Suriye’yi ziyaret eden İran dini lideri Hamaney’in dış politika danışmanı eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti kabul eden Esad “Suriye ordusu radikal teröre karşı savaş meydanında sağladığı her zafere eş zamanlı olarak Batılı bir kısım devletler olayların akışını değiştirmeye çalıştı” dedi.