Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nebraska Senatörü Ben Sasse'nin basına yaptığı açıklamaya göre, Trump, Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Ekonomi Başdanışmanı Larry Kudlow'a Trans-Pasifik Ortaklığı'na (TPP) yeniden katılmayı incelemeleri talimatını verdi.

Kansas Senatörü Pat Roberts da meslektaşı Sasse'nin açıklamasını teyit ederken, "Trump, TPP'nin yeniden gözden geçirilmesini istiyor." dedi.

Trump'ın söz konusu ticaret anlaşmasına yönelik kararını yeniden gözden geçirmesinde 25 Cumhuriyetçi senatörün şubat ayında TPP'ye yeniden katılma çağrısında bulunmasının etkili olduğu belirtiliyor.

ABD'nin liderliğinde müzakere edilen TPP'nin ABD'siz kurulması, özellikle Amerikalı çiftçileri rahatsız etmişti.

BAŞKANLIK KOLTUĞUNDAKİ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE ÇEKİLMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, "kötü bir anlaşma" olduğu için TPP'den başkanlık görevini devralmasının üçüncü gününde çekilme kararı almıştı.

Geriye kalan 11 Asya Pasifik ülkesi (Japonya, Avustralya, Brunei, Kanada, Şili, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur ve Vietnam) ABD'nin çekilmesinin ardından yaşanan belirsizliğe rağmen anlaşmayı Kapsamlı ve İlerlemeli Trans-Pasifik Ortaklığı (CPTPP) ismiyle 8 Mart'ta imzaladı.

OBAMA'YA ÖNERİLENDEN ÇOK DAHA İYİSİNİ İSTİYOR

Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "TPP'ye, ancak yapılacak anlaşma Başkan Obama'ya sunulandan çok daha iyi olur ise katılırız. TPP'de yer alan 11 ülkenin 6'sı ile hali hazırda ikili anlaşmalarımız var ve bu ülkelerin en büyüğü olan Japonya ile de bir anlaşma yapmak için çalışıyoruz" dedi.