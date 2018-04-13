Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye üzerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan füze krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de Libya tarzı bir maceraya girilmemesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, en ufak hatanın yeni bir göç dalgası oluşturabileceğini ifade etti. Lavrov ayrıca, ABD ile iletişim kanallarının açık olduğunu fakat ültimatom ve tehditlerin diyalog kurmayı zorlaştırdığını bildirdi.