Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye üzerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan füze krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de Libya tarzı bir maceraya girilmemesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, en ufak hatanın yeni bir göç dalgası oluşturabileceğini ifade etti. Lavrov ayrıca, ABD ile iletişim kanallarının açık olduğunu fakat ültimatom ve tehditlerin diyalog kurmayı zorlaştırdığını bildirdi.
Lavrov'dan 'yeni göç dalgası' uyarısı
13.04.2018 - 13:18 | Son Güncelleme: 13.04.2018 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov yeni göç dalgası uyarısında bulunarak, "ABD ile iletişim kanalları açık ancak ültimatom ve tehditler diyalog kurmaya yardımcı olmuyor" dedi.
Etiketler : rusya,abd,lavrov,
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