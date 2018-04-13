Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Genel Sekreteri Gutterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında bir konuşma yaptı.



Guterres, Suriye ile ilgili olarak, "Tüm ülkeleri sorunmlu hareket etmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Yükselen tansiyonla ilgili uyarılarda bulunan BM Genel Sekreteri, "Birleşmiş Milletler'de tıkanan süreç, büyük çaplı bir çatışmaya neden olabilir" şeklinde konuştu.



RUSYA SAVUNMA BAKANI: ARKASINDA İNGİLTERE VAR



Öte yandan Suriye'deki son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı provokasyonun organizasyonunda doğrudan yer aldığını belirterek, "Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin söz konusu provokasyonun organizasyonunda doğrudan dahli olduğunu gösteren kanıtlara sahip" ifadelerini kullandı.



Konaşenkov, Londra yönetiminin daha önceden hazırlanan provokasyonu gerçekleştirmesi için 3-6 Nisan tarihlerinde Beyaz Miğferler'e yoğun bir baskı yaptığının söyledi. Konaşenkov, Rusya'nın kimyasal saldırı provokasyonu hazırlandığını tüm düzeylerde birçok kez dile getirdiğini belirtti. '



Rusya Savunma Bakanlığı'nın 7 Nisan'da Duma'da uluslararası kamuoyunda kafa karışıklığı oluşturmak adına provokasyon düzenlendiğine dair çok sayıda kanıta sahip olduğunu kaydeden Konaşenkov, söz konusu provokasyonun asıl amacının ABD'yi Suriye'ye füze saldırısı düzenlemeye teşvik etmek olduğunu herkesin anladığını vurguladı.



RUSYA: DUMA'DAKİ SALDIRI PROVOKASYON



Guterres'den sonra söz alan Rusya'nın BM Büyükelçisi ise ABD, İngiltere ve Fransa'yı eleştirdi.



Rus Büyükelçi, Fransa, İngiltere ve ABD'nin sadece Suriye hükümetini devirmek ve Rusya'yı zaptetmekle ilgilendiklerini söyledi.



ABD: ESAD EN AZ 50 KEZ KİMYASAL SİLAH KULLANDI



ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley yaptığı konuşmada Esad rejimine yüklendi.



Haley, "Esad'ın Suriye savaşı boyunca en az 50 kez kimyasal silah kullandığını tahmin ediyoruz. Eğer Esad'ın kimyasal silah kullanımını normalleştirmesine izin verirsek bu bütün ülkelere ve uluslara zarar verecek" ifadelerini kullandı.