Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail’in son saldırıları hakkında açıklama yaptı. Nasrallah, İsrail’in yedi yıldır Suriye'deki İranlıları hedef aldığını vurgulayarak "İsrail'in onları hedefleme kararı tehlikeli bir emsal. Bu olay bölgede çok tehlikeli oldu. Kolay geçmeyecek" diye konuştu.