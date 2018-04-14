Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'deki hükümet hedeflerini vurmasından sonra Twitter'dan açıklama yaptı. Trump "Görev tamamlandı" ifadelerini kullandı.

"BAŞARILI BİR SALDIRI"

Trump Suriye'de 100'den fazla füze atılarak yapılan saldırı sonrası açıklama yaptı. Twiter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı "Geçen gece mükemmel bir saldırı gerçekleştirdik. Fransa ve İngiletere'ye bilgelikleri ve üstün ordularının gücü nedeniyle teşekkür ediyorum. Daha iyi bir sonuç alamazdık. Görev tamamlandı" diye yazdı.