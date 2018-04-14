Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulunuldu.Erdoğan, Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret ettiği görüşmede, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı.Suriye'de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit eden iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!
14.04.2018 - 22:50 | Son Güncelleme: 14.04.2018 - 22:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Putin, telefonda görüştü. İki lider, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede "Bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmaması mesajı" verildi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Rusya Federasyonu Başkanı Putin,
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