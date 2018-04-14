Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya  Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD,  İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat  hakkında fikir teatisinde bulunuldu.Erdoğan, Türkiye'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle  kınadığına işaret ettiği görüşmede, bölgedeki gerilimin daha fazla  tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı.Suriye'de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm  bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit eden iki  lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etme  konusunda mutabık kaldı.