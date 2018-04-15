Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, May ile Kral Abdullah yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele aldı. Kral Abdullah'ın, Suriye'deki krizin son bulması, toprak bütünlüğünün korunması, barış ve güvenliğin tesis edilmesi için siyasi çözümün, tek yol olduğunu vurguladığı ifade edildi.
Ürdün ile İngiltere arasında Suriye görüşmesi
15.04.2018 - 08:27 | Son Güncelleme: 15.04.2018 - 08:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ürdün Kralı Abdullah'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda Suriye meselesini görüştüğü bildirildi.
Etiketler : ürdün,ingiltere,suriye,
556046 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/556046.aspx
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