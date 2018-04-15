Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Operasyona 4 adet Tornado uçağı ile katılan İngiltere, Güney Kıbrıs’taki Akrotiri Üssü’nden başlattığı harekâta ilişkin Rum Yönetimi’ne herhangi bir bilgi vermedi.

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Londra’nın bu davranışı Rumları gücendirdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, “Bize herhangi bir bilgi verilmedi” açıklaması yaptı. Hükümet sözcüsü Prodromos Prodromou, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yetkilileri durumu ilk andan beri izliyor ama bize herhangi bir ön brifing verilmedi. GKRY bu operasyona herhangi bir şekilde de dahil olmadı” dedi.