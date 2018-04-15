Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aradan geçen günler ve ABD'nin Suriye operasyonu Rusya'yı sinirlendirdi, Rus temsilcisi Vasily Nebenzya ile ABD temsilcisi Nikki Haley'in arası açıldı.

SERT TARTIŞMALAR YAŞANDI

BMGK'yı acil toplantıya çağıran Rusya, “ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği” gerekçesiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınanmasını istediği karar tasarısını konseyde görüştü. Rusya'nın bu tasarısı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi. beraberinde sert tartışmalar yaşandı.

Rus temsilci Vasily Nebenzya ABD, İngiltere ve Fransayı bölgede güç gösterisi yapmakla suçlarken, ABD'li temsilci Nikki Haley'den bu yoruma tepki geldi. Haley, "Birleşik Krallık, Fransa ve ABD intikam almak, cezalandırmak ya da güç göstermek için değil, Suriye rejimini insanlığa karşı işlediği vahşetten sorumlu tutmak ve kimyasal silahların bir daha kullanımını engellemek için harekete geçti." dedi.

SAMİMİ POZLAR VERMİŞLERDİ

ABD ile Rusya ilişkilerinin çok gergin olduğu ve Suriye’de iki ülkenin doğrudan çatışması senaryolarının tartışıldığı bu günlerde, ABD ve Rusya BM Daimi Temsilcilerinin birlikte verdiği görüntü dikkat çekmişti. BMGK'da Rusya ile ABD arasında tartışma

Salı günü Suriye’de yapılan kimyasal saldırıya ilişkin üç kararın geçemediği BMGK oturumundan önce Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ile ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in selamlaşırken yanaktan öpüşüp tokalaştıkları görülmüştü.