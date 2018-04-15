Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa söz konusu teröristleri geri almak yerine yakalandıkları yer olan Suriye'de yargılanmalarını istiyor.

YPG TEHDİT EDİYOR

Ancak terör örgütü YPG'nin yargılama gibi bir mekanizması bulunmadığı için DEAŞ'lı teröristlere bakmak zorunda. Ensonhaber'de yer alan habere göre; bu durumdan dolayı elinde koz olan YPG, son zamanlarda Fransız hükümetini sıkıştırmaya başladı.

Bakım maliyetini bahane eden YPG, Fransız hükümetinden yardımlarını artırmasını istiyor. Aksi takdir de DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine geri göndermekle tehdit ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 'Suriye gibi egemen bir ülkede işgali asla desteklemeyeceğiz' ifadelerini kullandıktan bir hafta sonra Elysee Sarayında YPG'li teröristlerle görüşme yapmıştı.