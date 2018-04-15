Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği füzeli saldırılar halen dünya gündeminin bir numarasında yer alıyor. İngiltere ve Fransa'nın da destek verdiği operasyona ilişkin tartışmalar devam ederken Rusya ve Suriye ABD'nin ateşlediği füzelerden 71'ini sovyetlerden kalma hava savunma sisyemleriyle imha edildiğini açıklamıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Her ne kadar bu iddialar Pentagon ve Beyaz Saray tarafından yalanlansa da Suriye bu iddialara görüntülü cevaplar verdi. Görüntüde Şam'ın yüksekce bir tepesinde görüntülerin kaydedildiği ve Suriye hava savunma sistemlerinin denizlerden ateşlenen füzeleri havada yakalayarak imha ettiği görülüyor.

105 FÜZEDEN 71'İ VURULDU

Rusya ve Esad rejimi saldırının hemen sonrasında yaptığı bilanço açıklamasında ABD'nin ateşlediği meşhur Toma Hawk füzelerini havada imha ettiğini açıklamış, ABD yönetimi ise bu iddiaları yalanlamıştı. Ortaya çıkan bu görüntüler ABD'nin sözlerini yalanlamış oldu.