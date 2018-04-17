Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA



Fransa tarihinin en genç ve tecrübesiz Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron, son günlerde dış politikada yaptığı tuhaf çıkışlarla adından sıkça söz ettiriyor. Bu çıkışlarının nedeni hem Fransız basını hem de uluslararası basında gündem konusu olurken, Macron’un politikalarının arkasında özelikle Orta Doğu’da etkin bir politika izlemeye çalışması, Fransa’yı bölgede eski günlerine döndürmeyi planlaması olduğu değerlendiriliyor. Başta eski kolonisi Suriye olmak üzere Orta Doğu’da birçok ülke üzerinde etki kurmak isteyen Macron, Ankara’da düzenlenen Üçlü Suriye Zirvesi’ne katılma isteği reddedilince açık bir şekilde Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmaya başladı. Macron, ayrıca bölgedeki anlaşmazlıklardan faydalanarak, PYD/YPG gibi terör örgütü temsilcilerini Paris’te ağırlamaktan da geri durmadı. Ülkesinde yaşanan grevler ve izlediği politikalar sebebiyle zor durumda olan Macron’un son dönemde dikkat ve tepki çeken bazı hamleleri şöyle:



KÜSTAH AFRİN ÇIKIŞI

Macron, TSK ve ÖSO’nun Afrin’de terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na başından bu yana karşı çıkmıştı. Harekâtı küstah bir şekilde “işgal” olarak niteleyen Macron, ayrıca terör örgütü PYD/YPG’nin sözde temsilcileriyle Paris’te görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin ardından ise Fransa’nın Menbiç’e asker göndermesi gündeme gelirken Macron, Türkiye ve PYD/YPG arasında arabuluculuk yapma teklif etmişti.



“ASTANA’YA KATILMALIYIZ”

Türkiye, Rusya ve İran’ın işbirliğiyle, Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması için yürütülen Astana süreci için Fransa’dan geçtiğimiz aylarda çok önemli bir açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanı Macron, “Türkiye, Rusya ve İran ile bir araya gelmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı. Macron’un danışmanı emekli Tuğgeneral Dominique Trinquand’in de “Batı, Astana ve Ankara sürecine katılmalı” sözleri dikkat çekmişti.



“RUSYA VE TÜRKİYE’Yİ AYIRMAYI BAŞARDIK”

Macron, son olarak Suriye’ye yönelik operasyonu değerlendirirken skandal bir ifade kullandı. ABD’yi Suriye’de kalması konusunda kendilerinin ikna ettiğini söyleyen Macron, ayrıca Türkiye ile Rusya arasındaki sıkı ilişkilerden rahatsız olduğunu belirterek, “Türkler kimyasal silahları kınadı, bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırmayı başardık” ifadelerini kullandı. Macron’a cevap Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov’dan geldi. Peskov “Bu saldırılar Rusya ve Türkiye’yi ayırmadı” dedi.

UZMANLAR: OYUNA DÖNMEK İSTİYOR

Dış politika uzmanlarına göre, Fransa, Orta Doğu’da eski bir oyuncu olarak yeni rolünü oynamak istiyor. Fransa tarihsel olarak tekrardan Orta Doğu’da çıkarlarının meşrutiyetini kazanma amacında. Ancak uzmanlar, Emmanuel Macron’un bu oyunda sınırlı bir alanı ve gücü bulunduğuna dikkat çekiyor. Fransa ve Türkiye arasında yaşanan durumun bir kriz olarak değil Türkiye’nin Fransa’ya gösterdiği sert tutum olarak değerlendirilebileceğini ifade den dış politika uzmanları, Fransa’nın Suriye konusunda bir politika arayışı olduğunu belirtiyor.