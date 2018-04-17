Esad rejimi ve destekçileri, başkent Şam'da Doğu Guta'nın kontrolünü  sağladıktan sonra, ülkenin orta kesimindeki Humus ilinde kuşatma altında tuttuğu  alanlara yöneldi.
 
Humus'taki AA muhabirlerinden edinen bilgiye göre, rejim güçleri son 3  günde Vadi el Hubbiye, Vadi el Kurbat, Ardul Casiye, Ard Kabir eş Şeyha, Zahrat  Cebabi ve Zahrat Cesiye köylerini ele geçirdi.
 
Rejim güçleri kara operasyonuyla eş zamanlı olarak Humus ilinin kuzey  kırsalındaki Telbise ve Rastan ilçeleri ile Malluk kampı, Deyr Ful, Müşrefiye,  Zarafani, Tirmala gibi sivil yerleşimlere yoğun uçak, top ve roket saldırıları  düzenledi.
 
Yerel kaynaklar, rejimin öncelikli hedefinin Halep'i Humus'un kuzeyine  bağlayan Salamiye yolunun güvenliğini sağlamak olduğunu ifade ediyor.
 
Rejim ve destekçileri böylece söz konusu yol üzerinden yığınak yaparak  muhaliflerin kontrolündeki 592 kilometrekarelik alanı ele geçirmek için geniş bir  operasyon başlatmayı amaçlıyor.
 
Humus'un kuzeyinde 200-250 bin kişi, 5 yıldır abluka altında  tutuluyor.
 
Rejim, Şam'daki Doğu Guta bölgesini 5 yıllık sıkı kuşatma ve yoğun  saldırıların ardından geçen hafta ele geçirmişti.