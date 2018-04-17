Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türkiye'nin İlerleme Raporu açıklandı. Türkiye Raporu'nda 15 Temmuz darbe girişimi kınanırken, FETÖ terör örgütü olarak tanımladı. AB'nin Türkiye Raporu'nda OHAL'e son verilmesi istendi. Raporda, Türkiye'nin mülteciler konusunda olağanüstü çaba harcadığı da belirtildi.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, "Türkiye Avrupa'dan büyük adımlarla uzaklaştı" iddiasında da bulundu.

AB İlerleme Raporu'nda Türkiye ile müzakerelerin sona erdirilmesi çağrısı bulunmuyor.