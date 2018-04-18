İran resmi haber ajansının haberine göre, İran petrol şirketine ait bir helikopter Lavan Adası yakınında düştü. Kazada, helikopterde bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Haberde, helikopterin bir hastayı taşıdığı sırada düştüğü, içindeki 4 kişiden hasta vatandaş ile sağlık görevlisinin öldüğü, pilot ve yardımcısının ise kaybolduğu belirtildi.
İran'da helikopter düştü: 2 ölü, 2 kayıp
18.04.2018 - 05:37 | Son Güncelleme: 18.04.2018 - 05:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da bir helikopterin Körfez'deki Lavan Adası yakınında düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kayboldu.
Etiketler : iran,helikopter,
556486 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/556486.aspx
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