Reuters'ın haberine göre, Suriye'nin Duma kentinde Esad rejimin kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine bölgeye incelemeye giden ekip, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası, incelemelerin ertelendiği duyuruldu.
Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeye giden ekibe ateş açıldı
18.04.2018 - 14:50 | Son Güncelleme: 18.04.2018 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de kimyasal saldırıyı incelemeleri için gönderilen ekibe ateş açıldığı iddia edildi.
Etiketler : Suriye,
556569 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/556569.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER