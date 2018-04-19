Katar Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan yazılı  açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin'in Suudi mevkidaşının daveti  üzerine 1. Ortak Körfez Kalkanı tatbikatının son günündeki kapanış törenine  katıldığı" ifade edildi.Açıklamada ayrıca yaklaşık bir ay süren tatbikata Katar Silahlı  Kuvvetleri'nden birliklerin de iştirak ettiği kaydedildi.Daha önce yapılan açıklamalarda tatbikat içerisinde yer alan katılımcı  ülkelere ilişkin bilgi verilmemişti.Genelkurmay Başkanı Bin Şahin'in, Katar ile bazı Arap ülkeleri  arasında yaklaşık bir yıl önce başlayan Körfez krizinden bu yana Suudi  Arabistan'ı ziyaret eden ilk üst düzey Katarlı yetkili olduğu belirtiliyor.Türkiye'nin de katıldığı "1. Ortak Körfez Kalkanı"nın eğitim aşaması  21 Mart'ta başlamış, 1 Nisan'dan itibaren de fiili tatbikata geçilmişti.Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ülkenin  doğusundaki Eş-Şarkiye bölgesinde gerçekleştirilen tatbikat, 16 Nisan'da  düzenlenen törenle sona ermişti.Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır  yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri  ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. 