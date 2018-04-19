Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kentindeki sanayi bölgesinde patlama meydana geldi. Patlamada 2’si ağır 19 sivilin yaralandığı ve çevredeki dükkanların zarar gördüğü belirtildi. Bombanın sanayi bölgesindeki kalabalık bir pazar yerine yerleştirildiği kaydedildi. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
İdlib’te patlama oldu: 19 yaralı
19.04.2018 - 18:59 | Son Güncelleme: 19.04.2018 - 20:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin İdlib şehrinde meydana gelen patlamada 19 sivil yaralandı.
Etiketler : idlib,patlama,
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