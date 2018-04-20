Rus TASS haber ajansına göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi  tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığına bomba ihbarı yapıldı. Bomba ihbarı  nedeniyle Bakanlık binasından 40'ın üzerindeki personel tahliye edildi.

Güvenlik görevlilerinin incelemeleri sonucunda binada herhangi bir  patlayıcının bulunmadığı belirlendi.Dışişleri Bakanlığının bomba ihbarını doğruladığı bildirildi.Rusya genelinde geçen yıl 11 Eylül’den bu yana 4 binden fazla binaya  yönelik asılsız bomba ihbarı yapıldığı, ihbarlar nedeniyle 2,6 milyondan fazla  insanın binalardan tahliye edildiği belirtiliyor.